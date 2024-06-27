Під Москвою електричку з пасажирами розірвало навпіл: відео

За офіційною інформацією, постраждалих внаслідок цього випадку немає.

У четвер, 27 червня, під час відправлення із залізничної платформи дачного селища Кратово під Москвою розірвалася навпіл електричка “Іволга”.

Відео інциденту публікують у місцевих Telegram-каналах.

У Московській залізниці пояснили інцидент “саморозчепленням між вагонами”, але причину аварії не уточнили.

За офіційною інформацією, постраждалих внаслідок цього випадку немає.

Через розірвану навпіл електричку, яка заблокувала колію, рух поїздів до Москви із Казанського напрямку припинено.

Під Москвою електричку розірвало навпіл

Нагадаємо, напередодні, 26 червня, у Росії сталася аварія на залізниці. Пасажирський поїзд Воркута-Новоросійськ зійшов із рейок у Комі.

Читайте також: