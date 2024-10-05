Підозрюють у "контрабанді" людей: у Польщі затримали двох українців

Одного з українців взяли під варту на три місяці.

У Польщі затримали двох українців, яких підозрюють у допомозі нелегалам перетинати польсько-білоруський кордон.

Про це повідомили у Підляському відділі польської прикордонної служби.

Одного з чоловіків затримали на трасі А2 у Лодзинському воєводстві поліцейськими з Неборова. Тоді як другого затримали у Єленя-Гурі.

Українців звинуватили у тому, що вони нібито неодноразово виступали організаторами нелегальних перетинів кордону.

"На підставі зібраних доказів одного українця взяли під варту на три місяці, а другому заборонили виїжджати з країни, приставили до нього поліцейський нагляд та зобов'язали двічі на тиждень відзначатись у поліцейській дільниці", - вказано в повідомленні.

Згідно з польським кримінальним кодексом, організація незаконного перетину кордону карається позбавленням волі на строк від пів року до восьми років.

Нагадаємо, від понеділка, 7 жовтня, до 10 жовтня у межах міжнародного пункту пропуску "Чоп – Захонь", на кордоні з Угорщиною, буде ускладнений рух.

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