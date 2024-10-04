Українців попереджають про обмеження руху на кордоні: подробиці

Тимчасові обмеження будуть на українсько-угорському кордоні.

Від понеділка, 7 жовтня, до 10 жовтня у межах міжнародного пункту пропуску "Чоп – Захонь", на кордоні з Угорщиною, буде ускладнений рух.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Причиною ускладнень називають асфальтування прикордонного мосту через ріку Тиса. Ремонтні роботи здійснюватимуть виключно на вантажному напрямку на окремому відрізку мосту.

Графік робіт:

7-8 жовтня - від 08:00 до 16:00 (за угорським часом) — ремонт на смузі для в'їзду вантажівок;

9-10 жовтня - від 08:00 до 16:00 — ремонт на смузі для виїзду вантажівок.

Митники попереджають, що під час ремонту може бути обмежено проїзд великогабаритного транспорту через міст в обидва напрямки.

Як повідомлялося, українцям ускладнили перетин кордону з Польщею, Румунією та Угорщиною через ремонтні роботи.

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