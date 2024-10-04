Украинцев предупреждают об ограничении движения на границе: подробности

Временные ограничения будут на украинско-венгерской границе.
С понедельника, 7 октября, до 10 октября в рамках международного пункта пропуска "Чоп — Захонь", на границе с Венгрией, будет затруднено движение.
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.
Причиной осложнений называют асфальтирование пограничного моста через реку Тиса. Ремонтные работы будут осуществляться исключительно на грузовом направлении на отдельном отрезке моста.
График работ:
- 7-8 октября – с 08:00 до 16:00 (по венгерскому времени) – ремонт на полосе для въезда грузовиков;
- 9-10 октября – с 08:00 до 16:00 – ремонт на полосе для выезда грузовиков.
Таможенники предупреждают, что при ремонте может быть ограничен проезд крупногабаритного транспорта через мост в оба направления.
Как сообщалось, украинцам осложнили пересечение границы с Польшей, Румынией и Венгрией из-за ремонтных работ.