Подозревают в "контрабанде" людей: в Польше задержаны двое украинцев

Один из украинцев был заключен под стражу на три месяца.
В Польше задержали двух украинцев, подозреваемых в помощи нелегалам пересекать польско-белорусскую границу.
Об этом сообщили в Подлясском отделе польской пограничной службы.
Один из мужчин был задержан на трассе А2 в Лодзинском воеводстве полицейскими из Неборова. В то время как второго задержали в Еленя-Гуре.
Украинцев обвинили в том, что они неоднократно выступали организаторами нелегальных пересечений границы.
"На основании собранных доказательств одного украинца взяли под стражу на три месяца, а другому запретили выезжать из страны, приставили к нему полицейский надзор и обязали дважды в неделю отмечаться в полицейском участке", — говорится в сообщении.
Согласно польскому уголовному кодексу, организация незаконного пересечения границы карается лишением свободы на срок от полугода до восьми лет.
Напомним, с понедельника, 7 октября, до 10 октября в рамках международного пункта пропуска "Чоп — Захонь", на границе с Венгрией, будет затруднено движение.
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