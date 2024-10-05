Подозревают в "контрабанде" людей: в Польше задержаны двое украинцев

Один из украинцев был заключен под стражу на три месяца.

В Польше задержали двух украинцев, подозреваемых в помощи нелегалам пересекать польско-белорусскую границу.

Об этом сообщили в Подлясском отделе польской пограничной службы.

Один из мужчин был задержан на трассе А2 в Лодзинском воеводстве полицейскими из Неборова. В то время как второго задержали в Еленя-Гуре.

Украинцев обвинили в том, что они неоднократно выступали организаторами нелегальных пересечений границы.

"На основании собранных доказательств одного украинца взяли под стражу на три месяца, а другому запретили выезжать из страны, приставили к нему полицейский надзор и обязали дважды в неделю отмечаться в полицейском участке", — говорится в сообщении.

Согласно польскому уголовному кодексу, организация незаконного пересечения границы карается лишением свободы на срок от полугода до восьми лет.

Напомним, с понедельника, 7 октября, до 10 октября в рамках международного пункта пропуска "Чоп — Захонь", на границе с Венгрией, будет затруднено движение.

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