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Польща направить військові літаки до Ізраїлю для евакуації своїх громадян – Міноборони

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Польща направить військові літаки до Ізраїлю для евакуації своїх громадян – Міноборони

Маріуш Блащак / Фото: Associated Press

За даними польських ЗМІ, щонайменше близько сотні поляків зараз перебувають в аеропорту Ізраїля Бен-Гуріон.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна направить військово-транспортні літаки С-130 для евакуації поляків з Ізраїлю, де триває збройне протистояння ізраїльської армії й угруповання ХАМАС.

Про це він написав у соцмережі Х.  

"Польська армія готується до евакуації поляків з Ізраїлю. Ми відправимо за нашими земляками транспортні літаки C-130 Hercules", - йдеться у дописі.

Президент Польщі Анджей Дуда у неділю заявив, що жоден поляк не постраждав в результаті нападу ХАМАС на Ізраїль. 

Авіакомпанії LOT, Wizz Air, Enter Air скасували в неділю авіарейси за маршрутом Варшава – Тель-Авів в обидві сторони.

Нагадаємо, військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення пункту "40 Алеф", що означає офіційне оголошення війни.

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Дата публікації
Перегляди
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