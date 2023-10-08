Польша направит военные самолеты в Израиль для эвакуации своих граждан – Минобороны

По данным польских СМИ, по меньшей мере, около сотни поляков сейчас находятся в аэропорту Израиля Бен-Гурион.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна направит военно-транспортные самолеты С-130 для эвакуации поляков из Израиля, где идет вооруженное противостояние израильской армии и группировки ХАМАС.

Об этом он написал в соцсети Х.

"Польская армия готовится к эвакуации поляков из Израиля. Мы отправим за нашими земляками транспортные самолеты C-130 Hercules", — говорится в сообщении.

Президент Польши Анджей Дуда в воскресенье заявил, что ни один поляк не пострадал в результате нападения ХАМАС на Израиль.

Авиакомпании LOT, Wizz Air, Enter Air отменили в воскресенье авиарейсы по маршруту Варшава – Тель-Авив в обе стороны.

Напомним, военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение пункта "40 Алеф", что означает официальное объявление войны.

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