Консульство РФ у Кракові планують закрити / © pixabay.com

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Польська влада вирішила закрити генконсульство Росії у Кракові через доведення причетності російських спецслужб до диверсії з підпалом ТЦ «Маривільська 44» у Варшаві.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі Х.

«Маючи докази того, що саме російські спецслужби здійснили ганебний диверсійний акт проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати дозвіл на відкриття консульства Російської Федерації у Кракові», — написав він.

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Нагадаємо, 12 травня 2024 року на території торгового комплексу «Маривільська 44» у Варшаві сталася масштабна пожежа, вогонь охопив майже всю територію закладу. Унаслідок пожежі весь торговий комплекс згорів, постраждалих немає. Згодом спецслужби Польщі затримали трьох осіб за спроби саботажу і диверсій на користь Росії.

Раніше стало відомо, що Радослав Сікорський вирішив відкликати згоду на роботу генконсульства Росії в Познані тим, що РФ веде агресивну війну проти України та гібридну війну проти Заходу, зокрема Польщі.

Сікорський повідомив, що як міністр закордонних справ він має інформацію про те, що Росія стоїть за спробами саботажу в Польщі та союзних країнах.