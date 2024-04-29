Поляки розблокували пункт пропуску на Львівщині: проте не пропускатимуть вантажівки із зерном

Польські фермери вранці 29 квітня припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська". Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Водночас, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури.

"Цей вид вантажу може слідувати територією Польщі виключно в режимі транзиту", — додали прикордонники.

Нагадаємо, польські підприємці вимагають у фермерів негайно припинити блокаду кордону з Україною.

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