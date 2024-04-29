Поляки розблокували пункт пропуску на Львівщині: проте не пропускатимуть вантажівки із зерном

У пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" відновився рух вантажівок.
Польські фермери вранці 29 квітня припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська". Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Водночас, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури.
"Цей вид вантажу може слідувати територією Польщі виключно в режимі транзиту", — додали прикордонники.
Нагадаємо, польські підприємці вимагають у фермерів негайно припинити блокаду кордону з Україною.
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