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Поляки розблокували пункт пропуску на Львівщині: проте не пропускатимуть вантажівки із зерном

Поляки розблокували пункт пропуску на Львівщині: проте не пропускатимуть вантажівки із зерном

Польські фермери припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська" / Фото: Держприкордонслужба України

У пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" відновився рух вантажівок.

Польські фермери вранці 29 квітня припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська". Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.  

Водночас, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. 

"Цей вид вантажу може слідувати територією Польщі виключно в режимі транзиту", — додали прикордонники.

Нагадаємо, польські підприємці вимагають у фермерів негайно припинити блокаду кордону з Україною.

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