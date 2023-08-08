Пригожин використовує Білорусь для перепідготовки "вагнерівців"

Пригожин і його найманці виступають експортерами війни по всьому світу.
Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин використовує Білорусь для перепідготовки своїх найманців.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За даними підпілля, "вагнерівці" з таборів Білорусі відправляються воювати в інші країни.
"Черговий борт з найманцями ПВК "Вагнер" днями вилетів з Білорусі до Західної Африки, в район Нігера", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, таки чином Пригожин і його найманці виступають експортерами війни по всьому світу.
Напередодні організатор "Білого легіону" Сергій Бульба заявив, що "вагнерівці" можуть готувати криваву провокацію на території Білорусі.
Водночас у Сполучених Штатах Америки наразі не бачать конкретної загрози на польсько-білоруському кордоні через розташування на території РБ найманців ПВК "Вагнер".