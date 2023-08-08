Пригожин использует Беларусь для переподготовки "вагнеровцев"

Пригожин и его наемники выступают экспортерами войны по всему миру.

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использует Беларусь для переподготовки своих наемников.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным подполья, "вагнеровцы" из лагерей Беларуси отправляются воевать в другие страны.

"Очередной борт с наемниками ППК "Вагнер" на днях вылетел из Беларуси в Западную Африку, в район Нигера", — говорится в сообщении.

В частности, таким образом Пригожин и его наемники выступают экспортерами войны по всему миру.

Накануне организатор "Белого легиона" Сергей Бульба заявил, что "вагнеровцы" могут готовить кровавую провокацию на территории Белоруссии.

В Соединенных Штатах Америки пока не видят конкретной угрозы на польско-белорусской границе из-за расположения на территории РБ наемников ЧВК "Вагнер".