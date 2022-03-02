Промова президента США Джо Байдена про стан держави: пряма трансляція

Американський президент Джо Байден виступає перед Конгресом США із першою своєю промовою "Про становище держави" (State of the Union).

Трансляція виступу президента США відбувається у прямому ефірі Телемарафон UAразом на "1+1".

"Я буду обговорювати прогрес, якого ми разом досягли за останній рік, і моє бачення побудувати кращу Америку", - написав з цього приводу Байден у своєму мікроблозі в Twitter, закликавши долучитися до перегляду трансляції.