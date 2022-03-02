Промова президента США Джо Байдена про стан держави: пряма трансляція

Американський лідер говоритиме, зокрема, про агресію РФ проти України.
Американський президент Джо Байден виступає перед Конгресом США із першою своєю промовою "Про становище держави" (State of the Union).
Трансляція виступу президента США відбувається у прямому ефірі Телемарафон UAразом на "1+1".
"Я буду обговорювати прогрес, якого ми разом досягли за останній рік, і моє бачення побудувати кращу Америку", - написав з цього приводу Байден у своєму мікроблозі в Twitter, закликавши долучитися до перегляду трансляції.