"Ми притягнемо Росію до відповідальності": Байден про розмову із Зеленським

"Ми притягнемо Росію до відповідальності": Байден про розмову із Зеленським

Президент США наголосив, що "санкції вже мають руйнівний вплив".

1 березня президента США Джо Байден мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

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"Розмовляв з президентом Зеленським, щоб обговорити нашу постійну підтримку України, включно з безпековою та гуманітарною допомогою, оскільки вона захищається від російської агресії. Ми притягнемо Росію до відповідальності, і наші санкції вже мають руйнівний вплив", - ідеться в твіттері Байдена.

Раніше Зеленський розповів, що говорив президентові Байдену про те, що в разі війни країна боротиметься міцніше за всіх, але наодинці з Росією не впорається.