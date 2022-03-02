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"Ми притягнемо Росію до відповідальності": Байден про розмову із Зеленським

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"Ми притягнемо Росію до відповідальності": Байден про розмову із Зеленським

Associated Press

Президент США наголосив, що "санкції вже мають руйнівний вплив".

1 березня президента США Джо Байден мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

"Розмовляв з президентом Зеленським, щоб обговорити нашу постійну підтримку України, включно з безпековою та гуманітарною допомогою, оскільки вона захищається від російської агресії. Ми притягнемо Росію до відповідальності, і наші санкції вже мають руйнівний вплив", - ідеться в твіттері Байдена.

Раніше Зеленський розповів, що говорив президентові Байдену про те, що в разі війни країна боротиметься міцніше за всіх, але наодинці з Росією не впорається.

Війна в Україні. Дайджест за 01.03.2022

Війна в Україні. Дайджест за 01.03.2022

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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