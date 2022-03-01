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Я Байдену говорив, що Україна боротиметься міцніше за всіх – Зеленський

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Я Байдену говорив, що Україна боротиметься міцніше за всіх – Зеленський

Associated Press

Президент вдячний американському колезі за допомогу.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що говорив президентові США Джо Байдену про те, що в разі війни країна боротиметься міцніше за всіх, але наодинці з Росією не впорається.

Про це голова держави сказав в інтерв’ю телеканалу CNN та Reuters.

"Ми говорили багато разів з президентом Байденом. Я вдячний йому за і ці можливості, і допомогу. Бо вони також мене не чули, я їм говорив, що Україна буде боротися, ви побачите, міцніше за всіх. Але одні ми на самоті з Росією ми не зможемо", ­– розповів Зеленський.

"Коли я говорю про Росію, я говорю якраз не про народ, я говорю про їхню армію, керівництво тощо. Тому що серед росіян є люди, які до нас нормально ставляться і підтримують. Ви зараз подивіться – на площі виходять люди", – додав президент.

Дав інтерв’ю CNN і Reuters. Максимально відверте.

Опубліковано Володимиром Зеленським Вівторок, 1 березня 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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