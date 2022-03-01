Я Байдену говорив, що Україна боротиметься міцніше за всіх – Зеленський

Я Байдену говорив, що Україна боротиметься міцніше за всіх – Зеленський

Президент вдячний американському колезі за допомогу.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що говорив президентові США Джо Байдену про те, що в разі війни країна боротиметься міцніше за всіх, але наодинці з Росією не впорається.

Про це голова держави сказав в інтерв’ю телеканалу CNN та Reuters.

"Ми говорили багато разів з президентом Байденом. Я вдячний йому за і ці можливості, і допомогу. Бо вони також мене не чули, я їм говорив, що Україна буде боротися, ви побачите, міцніше за всіх. Але одні ми на самоті з Росією ми не зможемо", ­– розповів Зеленський.

"Коли я говорю про Росію, я говорю якраз не про народ, я говорю про їхню армію, керівництво тощо. Тому що серед росіян є люди, які до нас нормально ставляться і підтримують. Ви зараз подивіться – на площі виходять люди", – додав президент.