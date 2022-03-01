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Я Байдену говорил, что Украина будет бороться крепче всех – Зеленский

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Я Байдену говорил, что Украина будет бороться крепче всех – Зеленский

Associated Press

Президент благодарен американскому коллеге за помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что говорил президенту США Джо Байдену о том, что в случае войны страна будет бороться крепче всех, но наедине с Россией не справится.

Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу CNN и Reuters.

"Мы говорили много раз с президентом Байденом. Я благодарен ему и за эти возможности, и помощь. Потому что они тоже меня не слышали, я им говорил, что Украина будет бороться, вы увидите, крепче всех. Но одни мы наедине с Россией мы не сможем", – рассказал Зеленский.

"Когда я говорю о России, я говорю как раз не о народе, я говорю об их армии, руководстве и т.д. Потому что среди россиян есть люди, которые к нам нормально относятся и поддерживают. Вы сейчас посмотрите — на площади выходят люди", — добавил президент.

Дал интервью CNN и Reuters. Максимально откровенное.

Опубликовано Владимиром Зеленским Вторник, 1 марта 2022 г.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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