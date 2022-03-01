Я Байдену говорил, что Украина будет бороться крепче всех – Зеленский

Я Байдену говорил, что Украина будет бороться крепче всех – Зеленский

Президент благодарен американскому коллеге за помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что говорил президенту США Джо Байдену о том, что в случае войны страна будет бороться крепче всех, но наедине с Россией не справится.

Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу CNN и Reuters.

"Мы говорили много раз с президентом Байденом. Я благодарен ему и за эти возможности, и помощь. Потому что они тоже меня не слышали, я им говорил, что Украина будет бороться, вы увидите, крепче всех. Но одни мы наедине с Россией мы не сможем", – рассказал Зеленский.

"Когда я говорю о России, я говорю как раз не о народе, я говорю об их армии, руководстве и т.д. Потому что среди россиян есть люди, которые к нам нормально относятся и поддерживают. Вы сейчас посмотрите — на площади выходят люди", — добавил президент.