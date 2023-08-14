Сербія замовила в Ірану 20 тисяч "шахедів" – ЗМІ

Офіційно про домовленість щодо постачання "шахедів" ні Белград, ні Тегеран не повідомляли.

Сербія замовила в Ірану 20 тисяч безпілотних літальних апаратів Shahed-136.

Про це пише видання EttoBA.

Недавно Тегеран відвідала делегація сербських дипломатів на чолі із заступником міністра закордонних справ Сербії Гораном Алексичем. Він зустрівся зі своїм іранським колегою Алі Багері, зазначивши, що "немає жодних перешкод для покращення відносин".

Згідно з заявою іранського міністерства, Багері назвав поглиблення комерційної співпраці між Іраном і балканськими країнами, особливо Сербією, необхідністю.

Своєю чергою Алексич заявив про "неминучу необхідність збільшення обсягу торгівлі між двома країнами".

Офіційно про домовленість щодо постачання "шахедів" ні Белград, ні Тегеран не повідомляли.

Позиція Сербії щодо російсько-української війни

Нагадаємо, Сербія – одна з небагатьох країн Європи, яка не стала запроваджувати санкції проти Росії після повномасштабного вторгнення. Традиційно, сербскі політики і більшість населення симпатизують Росії.

Зауважимо проте, що 30 червня аналітики Ukraine Weapons Tracker помітили на озброєнні в України міни M62P10 120-мм калібру, виготовлені в Сербії.

Сербію на Балканах чимало аналітиків порівнюють з Росією у Східній Європі. Після розпаду Югославії на території сусідніх із Сербією країн виникло декілька невизнаних дежав – Сербська Країна в Хорватії і Республіка Сербська в Боснії. Квазідержавне утворення в Хорватії було ліквідоване Загребом 1995 року під час операції "Буря".

Раніше ТСН.ua розбирався, чому чимало сербів мають проросійські настрої і симпатизують путінському режимові.

Недавно президент Сербії Олександр Вучич пригрозив, що Україна "втратить усе", якщо визнає незалежність Косова. Белград вважає територію частково визнаної країни своєю.

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