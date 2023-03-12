Шкільна тренерка понад 300 разів зґвалтувала хлопця своєї доньки: як її покарали

В американському місті Оклахома 45-річній тренерці з черлідінгу Дженніфер Хокінс висунули звинувачення у тому, що вона понад 300 разів зґвалтувала 16-річного хлопця своєї доньки.

Про це пише Daily Mail.

Жертва насилля назвав тривалі сексуальні стосунки з жінкою "маніпулятивними та контрольованими".

Повідомляється, що Дженніфер Хокінс працювала неповний робочий день у державній школі. Стосунки з жертвою жінка почала у вересні 2017 року і тривали аж до 2022 року. Хлопець повідомив про насилля та багаторазове зґвалтування лише після закінчення школи.

Спочатку Дженніфер заперечувала звинувачення, але потім визнала, що "зробила помилку", почала плакати та зізналася, що мала сексуальні стосунки з неповнолітнім учнем.

За словами хлопця, Дженніфер Хокінс забирала його зі школи під час обіду, привозила до себе додому і вони вступали в статевий акт.

Жінка та хлопець були знайомі, оскільки він деякий час зустрічався з її дочкою.

Хлопець також надав поліції переписку з Хокінс, де вона забороняла йому дивитися на інших жінок у соціальних мережах.

Дженніфер Хокінс заарештували та висунули звинувачення у зґвалтуванні другого ступеня та сексуальному насильстві.

Нагадаємо, чоловік одружився з чотирма жінками, полігамна родина виховує 15 дітей.

Читайте також: