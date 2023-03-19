Барселона – Реал: де дивитися і ставки букмекерів на матч чемпіонату Іспанії

Це буде вже четверте Ель Класико цього сезону.

У неділю, 19 березня, в центральному матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги зійдуться каталонська "Барселона" і мадридський "Реал".

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Камп Ноу". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що "Барселона" та "Реал" зустрінуться вже вчетверте поточного сезону. У першому колі Примери команда Карло Анчелотті з українцем Андрієм Луніним у складі перемогла "блаугранас" з рахунком 3:1. На початку 2023 року підопічні Хаві взяли реванш, обігравши мадридців у фіналі Суперкубка Іспанії (1:3).

Востаннє команди грали між собою 2 березня – "Барселона" на виїзді здолала "Реал" (0:1) у першому матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії. Поєдинок-відповідь відбудеться 5 квітня на "Камп Ноу".

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії після 25-го туру лідирує "Барселона", яка набрала 65 очок. Команда Хаві випереджає "Реал" на 9 балів.

Де дивитися матч Барселона – Реал

На території України матч 26-го туру Ла Ліги між "Барселоною" і "Реалом" у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Барселона – Реал

Букмекери у майбутньому поєдинку віддають перевагу каталонцям. На перемогу "Барселони" можна поставити з коефіцієнтом 2,22. Нічия – 3,45. Виграш "Реала" – 3,20.

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