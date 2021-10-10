Сина очі МВС Індії заарештували у справі про масове вбивство фермерів

Тиждень тому автомобіль очільника МВС в'їхав у натовп фермерів-протестувальників, розчавивши чотирьох людей.

В Індії в суботу, 9 жовтня, у справі про масове вбивство фермерів заарештували сина міністра внутрішніх справ Ашиша Місхру.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що тиждень тому автомобіль, який належить очільнику індійського МВС Аджаю Місхрі, наїхав на групу протестуючих фермерів в місті Лахімпур, що в штаті Уттар-Прадеш, розчавивши чотирьох демонстрантів.

Після інциденту обурені мітингувальники палицями насмерть побили водія і ще трьох пасажирів, а автомобіль спалили. Очевидці стверджують, що в салоні машини також перебував син міністра внутрішніх справ. Ашиш, зі свого боку, цю інформацію заперечує.

Вказується, що у п'ятницю Верховний суд Індії розкритикував уряд штату за те, що Ашиша досі не заарештували.

Вже в суботу офіцер поліції Упендра Агарвал повідомив про затримання підозрюваного, оскільки той під час допиту "не зміг надати жодних підтверджувальних доказів того, що він не був присутній ні в одній з трьох машин, які проїжджали через натовп, вбиваючи фермерів".

Батько Ашиша Аджай Місхра стверджує, що його син не винен, оскільки не перебував в автомобілі в момент інциденту.

Раніше цього тижня поліція у зв'язку зі смертю чотирьох фермерів заарештувала шістьох осіб і порушила кримінальну справу проти ще 14.

Протести фермерів в Індії тривають від вересня минулого року, коли уряд ухвалив нові закони про сільське господарство. Минулого тижня тисячі людей зібралися на околицях столиці Нью-Делі, щоб відзначити рік демонстрацій.

Уряд заявляє, що зміни в законах були необхідні для модернізації сільського господарства і збільшення виробництва за рахунок приватних інвестицій, однак фермери кажуть, що закони спустошать їхні доходи, скасувавши гарантоване ціноутворення, і змусять їх продавати свій врожай корпораціям за нижчими цінами.

Раніше в Індії спалахнули масові протести через моторошне вбивство 9-річної дівчинки: дитина була зґвалтована індуїстським священником та трьома іншими чоловіками, після чого її вбили та насильно кремували.

Новини світу: в Індії люди протестують через зґвалтування та загибель 9-річної дівчинки

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