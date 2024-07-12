Скандал у німецькому університеті: студент облив водою професора – у чому причина

Пропалестинськи налаштований студент виплеснув воду в обличчя президенту берлінського Вільного університету Гюнтеру Циглеру, німецькому математику та автору світового бестселера "Докази з Книги".

Про це пише BILD.

Інцидент стався під час дискусії із пропалестинськи налаштованими студентами у четвер, 11 липня. За повідомленнями німецьких ЗМІ, університет сам запросив студентів взяти участь у заході, проте під час обговорення один із них увімкнув відеозапис на своєму телефоні та почав кричати на професора. Потім студент підійшов до професора, що сидів за столом, і облив його водою.

На відеозаписі чути, що студент кричить "прокиньтеся від геноциду, прокиньтеся від свого геноциду", а потім починає "заспокоювати" професора, запевняючи, що облив його "не перцевим спреєм".

Після того, що сталося, Вільний університет зробив офіційну заяву, в якій назвав дії студента "неприйнятними". У заяві також йдеться, що виш вживе "юридичних заходів" проти нападника.

"Протягом кількох тижнів ці студенти загрожують не лише своїм однокурсникам-євреям, а й президентам університетів. Той факт, що у минулому цих студентів захищали професори, показує ступінь терпимості до лівоекстремістських та ісламістських ідеологів, який панує у наших навчальних закладах", — сказав після інциденту журналістам віцепрезидент "Єврейської студентської спілки Німеччини" Ноам Петрі.

Відео інциденту опублікував у Instagram акаунт "незалежних студентів вільного університету Берліна за звільнену Палестину".

Студенти звинувачують президента університету у підтримці геноциду палестинців Ізраїлем та репресіях пропалестинських активістів. Вони запустили відповідну петицію з вимогою відставки Циглера. У підпису до відео стверджується, що петиція вже зібрала понад 2500 підписів.

На початку цього тижня близько 30 студентів Вільного університету в Берліні захопили одну з лекційних аудиторій та відмовлялися покинути її. Вони вимагали від керівництва навчального закладу припинити співпрацю з ізраїльськими університетами. У результаті до приміщення зайшли співробітники поліції, які вивели протестувальників. Щодо 27 із них ведеться розслідування за звинуваченням у незаконному проникненні на територію університету.

Нагадаємо, у Гарварді розгорівся скандал через підтримку Палестини. Студентські організації Гарварда виступили з антиізраїльською заявою і тепер можуть потрапити до "чорного списку".

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