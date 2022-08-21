Смерть доньки Дугіна: російські пропагандисти вимагають ударів по центрах ухвалення рішень

Російські пропагандисти та політики відреагували на загибель Дар'ї Дугіної (також відомої як Дар'я Платонова), дочки філософа, ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна.

На їхню думку, до того, що сталося, причетна українська влада.

Так, головна редакторка пропагадистського каналу RT, агентств Sputnik і "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян після вибуху автомобіля дочки Дугіна закликала російське керівництво завдати ударів по "центрах прийняття рішень".

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"Підірвали дочку Дугіна. 30 років їй було. Немає слів. Втім, є одне. Доки? Центри прийняття рішень! Центри прийняття рішень! Центри прийняття рішень!" — написала Симоньян.

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова зі свого боку заявила, що "якщо версію про український слід у вбивстві Дар'ї Дугіної підтвердять компетентні органи, то треба вести мову про політику держтероризму Києва"

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Київ не причетний до загибелі Дар'ї Дугіної.

"Наголошую, що Україна, безумовно, до цього не має відношення, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава", — сказав він, додавши, що вбивство дочки Дугіна є свідченням боротьби за владу та вплив різних угруповань усередині РФ.

Тим часом Слідчий комітет РФ повідомив, що вбивство Дар'ї Дугіної скоєно на замовлення невідомих осіб, а керівник відомства Олександр Бастрикін взяв розслідування під особистий контроль.

Нагадаємо, 20 серпня в Московській області вибухнув автомобіль, у якому перебувала 29-річна Дар'я Дугіна — дочка філософа Олександра Дугіна. Вона загинула на місці. Дугін після смерті доньки потрапив до лікарні.

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