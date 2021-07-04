Свині розбрату: у Ізраїлі мерії двох міст посперечалися через диких кабанів

Свині розбрату: у Ізраїлі мерії двох міст посперечалися через диких кабанів

Диких кабанів хочуть виселити з міста, бо вони набридають містянам.

У Ізраїлі мерія міста Хайфа і Управління природи і парків вирішили спробувати переселити диких кабанів, які розгулюють містом і тероризують містян. Тварин вирішили оселити у заповіднику "Ар-Хоршан".

Про це повідомляють Newsru.co.il.

Такому парнокопитному сусідству зовсім не зраділи у міськраді міста Зіхрон-Яакова, поблизу якого розташований вищезгаданий заповідник.

Мер Зіхрон-Яакова у фейсбук пообіцяв, що зробить все від нього залежне, щоб хайфські кабани не наблизилися до його міста. Він також звернувся до гендиректора Управління природи і парків з вимогою скасувати експеримент.

"Неможливо вирішити проблему одного міста, просто перекинувши її на інші населені пункти", - написав він.

В Управлінні природи і парків підтверджують, що розглядається варіант переселення особливо нав'язливих кабанів в який-небудь віддалений заповідник. Але, як стверджують, "зелені", зроблено це буде тільки за погодженням з місцевими органами влади району, в який відправляться переселенці.

Нагадаємо, що дикі кабани зупинили рух трасою Рівне-Луцьк. До десятка вепрів зібралися біля узбіччя, гребли "п'ятаками" сухе листя.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання