Свині розбрату: у Ізраїлі мерії двох міст посперечалися через диких кабанів

Диких кабанів хочуть виселити з міста, бо вони набридають містянам.
У Ізраїлі мерія міста Хайфа і Управління природи і парків вирішили спробувати переселити диких кабанів, які розгулюють містом і тероризують містян. Тварин вирішили оселити у заповіднику "Ар-Хоршан".
Про це повідомляють Newsru.co.il.
Такому парнокопитному сусідству зовсім не зраділи у міськраді міста Зіхрон-Яакова, поблизу якого розташований вищезгаданий заповідник.
Мер Зіхрон-Яакова у фейсбук пообіцяв, що зробить все від нього залежне, щоб хайфські кабани не наблизилися до його міста. Він також звернувся до гендиректора Управління природи і парків з вимогою скасувати експеримент.
"Неможливо вирішити проблему одного міста, просто перекинувши її на інші населені пункти", - написав він.
В Управлінні природи і парків підтверджують, що розглядається варіант переселення особливо нав'язливих кабанів в який-небудь віддалений заповідник. Але, як стверджують, "зелені", зроблено це буде тільки за погодженням з місцевими органами влади району, в який відправляться переселенці.
Нагадаємо, що дикі кабани зупинили рух трасою Рівне-Луцьк. До десятка вепрів зібралися біля узбіччя, гребли "п'ятаками" сухе листя.