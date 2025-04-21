ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
839
Час на прочитання
1 хв

Тарифна війна між США та Китаєм: покупці повернули Boeing

Рішення про повернення повітряного судна пов’язане з посиленням двосторонніх тарифів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Boeing 737 MAX

Boeing 737 MAX / © Associated Press

Пасажирський літак Boeing 737 MAX, призначений для китайської авіакомпанії Xiamen Airlines, повернувся до американського заводу у Сіетлі.

Про це повідомляє Reuters.

Повітряне судно з фірмовим забарвленням китайського перевізника приземлилося на аеродромі Boeing Field у неділю о 18:11 за місцевим часом після перельоту через Гуам і Гаваї. Літак був частиною партії лайнерів, які очікували фінального доопрацювання і передавання замовнику на складальному майданчику Boeing у Чжоушані.

Рішення про повернення повітряного судна пов’язане з посиленням двосторонніх тарифів.

«Повернення 737 MAX, найбільш продаваної моделі концерну, підкреслює серйозні наслідки порушення колишнього безмитного режиму в міжнародній авіапромисловості. Галузь, яка десятиліттями спиралася на вільну торгівлю, стикається з новими ризиками і невизначеністю», — пише видання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп реалізував свій ультиматум щодо Китаю і підняв мито до 104%. Це рішення позбавляє економічного сенсу весь китайський імпорт до США і підриває торгівлю між двома найбільшими економіками світу.

Прем’єр-міністр Китаю заявив, що його країна має достатньо політичних інструментів, щоб компенсувати ухвалене рішення.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie