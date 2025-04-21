Тарифна війна між США та Китаєм: покупці повернули Boeing

Boeing 737 MAX / © Associated Press

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Пасажирський літак Boeing 737 MAX, призначений для китайської авіакомпанії Xiamen Airlines, повернувся до американського заводу у Сіетлі.

Про це повідомляє Reuters.

Повітряне судно з фірмовим забарвленням китайського перевізника приземлилося на аеродромі Boeing Field у неділю о 18:11 за місцевим часом після перельоту через Гуам і Гаваї. Літак був частиною партії лайнерів, які очікували фінального доопрацювання і передавання замовнику на складальному майданчику Boeing у Чжоушані.

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Рішення про повернення повітряного судна пов’язане з посиленням двосторонніх тарифів.

«Повернення 737 MAX, найбільш продаваної моделі концерну, підкреслює серйозні наслідки порушення колишнього безмитного режиму в міжнародній авіапромисловості. Галузь, яка десятиліттями спиралася на вільну торгівлю, стикається з новими ризиками і невизначеністю», — пише видання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп реалізував свій ультиматум щодо Китаю і підняв мито до 104%. Це рішення позбавляє економічного сенсу весь китайський імпорт до США і підриває торгівлю між двома найбільшими економіками світу.

Прем’єр-міністр Китаю заявив, що його країна має достатньо політичних інструментів, щоб компенсувати ухвалене рішення.