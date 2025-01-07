Трамп назвав новий термін закінчення війни в Україні

Також 47-й президент США вказав на винного, на його думку, у вторгненні РФ до України.

Новообраний американський президент Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, сподівається зупинити війну в Україні за пів року.

Про це Трамп заявив під час пресконференції в Мар-а-Лаго у Флориді.

"Сподіваюся, що вдасться впродовж цього терміну", — сказав Трамп щодо зупинення війни РФ проти України за 6 місяців.

Також він вчергове звинуватив у війні в Україні Джо Байдена та його адміністрацію

"У війні в Україні винен Байден. Його адміністрація спровокувала війну своєю некомпетентністю", — сказав Трамп.

За його словами, США не демонструють силу і це дозволило Кремлю вчинити агресію.

"Ми знаємо, що робимо, і все це закінчиться. У нас велика армія", — додав Трамп.

Також він заявив, що розуміє Росію, яка проти вступу України до НАТО. Він назвав можливість вступу України до Альянсу "значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох років".

"Байден сказав, мовляв, українці мають отримати можливість приєднатися до НАТО, тож в Росії дехто з'являється на порозі. Тому я можу зрозуміти їхні почуття щодо цього", — сказав Трамп.

На думку Трампа, Байден порушив "угоду" щодо питання України в НАТО.

"Вони мали угоду, яка б задовольнила Україну і всіх інших, але Байден сказав: "Ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО", — заявив він.

Нагадаємо, Дональд Трамп, який невдовзі стане президентом США, заявив, що адміністрація чинного лідера країни Джо Байдена не мала на меті повалити режим очільника РФ Володимира Путіна.

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