Трамп назвал новый срок окончания войны в Украине

Также 47-й президент США указал на виновного, по его мнению, во вторжении РФ в Украину.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января, надеется остановить войну в Украине за полгода.

Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде.

"Надеюсь, что удастся в течение этого срока", — сказал Трамп относительно остановки войны РФ против Украины за 6 месяцев.

Также он в очередной раз обвинил в войне в Украине Джо Байдена и его администрацию.

"В войне в Украине виноват Байден. Его администрация спровоцировала войну своей некомпетентностью", — сказал Трамп.

По его словам, США не демонстрируют силу и это позволило Кремлю совершить агрессию.

"Мы знаем, что делаем, и все это закончится. У нас большая армия", — добавил Трамп.

Также он заявил, что понимает Россию, которая против вступления Украины в НАТО. Он назвал возможность вступления Украины в Альянс "значительной частью проблемы для России в течение многих лет".

"Байден сказал, мол, украинцы должны получить возможность присоединиться к НАТО, то есть для России кое-кто появляется на пороге. Поэтому я могу понять их чувства по этому поводу", — сказал Трамп.

По мнению Трампа, Байден нарушил "соглашение" по вопросу Украины в НАТО.

"У них было соглашение, которое бы удовлетворило Украину и всех остальных, но Байден сказал: "Нет, вы должны иметь возможность вступить в НАТО", — заявил он.

Напомним, Дональд Трамп, который вскоре станет президентом США, заявил, что администрация действующего лидера страны Джо Байдена не преследовала цель свергнуть режим главы РФ Владимира Путина.

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