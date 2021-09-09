У Британії дозволили третю дозу вакцин Pfizer й AstraZeneca: кому робитимуть бустерні щеплення

У Британії дозволили третю дозу вакцин Pfizer й AstraZeneca: кому робитимуть бустерні щеплення

Це пов’язано з тим, що з часом ефективність вакцин знижується.

Регулюючий орган Британії дозволив використання препаратів Pfizer і AstraZeneca як бустерні щеплення.

Про це пише The Guardian.

Кому саме пропонуватимуть бустерні дози, вирішуватиме Об’єднаний комітет по вакцинації та імунізації (JCVI).

Зазначається, що міністри бажають якомога швидше розгорнути програму масової вакцинації, аби запобігти можливому збільшенню випадків зараження на коронавірус, які очікуються цієї осені та зими.

Нагадаємо:

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни відмовитися від ревакцинації від COVID-19 до 2022 року через брак вакцин в усьому світі.

до 2022 року через брак вакцин в усьому світі. Також ВООЗ засудила багаті країни за накопичення вакцин від COVID-19, заявивши, що такі дії "подовжують пандемію".

за накопичення вакцин від COVID-19, заявивши, що такі дії "подовжують пандемію". Тим часом США, які закликають робити третє COVID-щеплення через вісім місяців після вакцинації, виступають проти заклику до мораторію, вказуючи, що президент Джо Байден "зобов'язаний зробити все, що в наших силах, щоб захистити людей в Сполучених Штатах".

через вісім місяців після вакцинації, виступають проти заклику до мораторію, вказуючи, що президент Джо Байден "зобов'язаний зробити все, що в наших силах, щоб захистити людей в Сполучених Штатах". Своєю чергою Агентство Євопейського Союзу з інфекційних захворювань випустило заяву, в якій наголосило, що наразі немає гострої необхідності в щепленні третьою дозою від коронавірусу.

Експерт МОЗ про доцільність третьої дози вакцини та коли в Україні буде новий локдаун

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