В Британии разрешили третью дозу вакцин Pfizer и AstraZeneca: кому будут делать бустерные прививки

В Британии разрешили третью дозу вакцин Pfizer и AstraZeneca: кому будут делать бустерные прививки

Это связано с тем, что со временем эффективность вакцин снижается.

Регулирующий орган Великобритании разрешил использование препаратов Pfizer и AstraZeneca как бустерные прививки.

Об этом пишет The Guardian.

Кому именно будут предлагать бустерные дозы, будет решать Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI).

Отмечается, что министры хотят как можно скорее развернуть программу массовой вакцинации, чтобы предотвратить возможное увеличение случаев заражения коронавирусом, которое ожидаются этой осенью и зимой.

Напомним:

Всемирная организация здравоохранения призвала страны отказаться от ревакцинации от COVID-19 до 2022 года из-за нехватки вакцин во всем мире.

до 2022 года из-за нехватки вакцин во всем мире. Также ВОЗ осудила богатые страны за накопление вакцин от COVID-19, заявив, что такие действия "удлиняют пандемии".

за накопление вакцин от COVID-19, заявив, что такие действия "удлиняют пандемии". Между тем США, которые призывают делать третью COVID-прививки через восемь месяцев после вакцинации, выступают против призыва к мораторию, указывая, что президент Джо Байден "обязан сделать все, что в наших силах, чтобы защитить людей в Соединенных Штатах".

через восемь месяцев после вакцинации, выступают против призыва к мораторию, указывая, что президент Джо Байден "обязан сделать все, что в наших силах, чтобы защитить людей в Соединенных Штатах". В свою очередь Агентство Евопейского Союза по инфекционным заболеваниям выпустило заявление, в котором подчеркнуло, что пока нет острой необходимости в прививке третьей дозой от коронавируса.

Эксперт Минздрава о целесообразности третьей дозы вакцины и когда в Украине будет новый локдаун

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