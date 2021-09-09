В Британии разрешили третью дозу вакцин Pfizer и AstraZeneca: кому будут делать бустерные прививки

Это связано с тем, что со временем эффективность вакцин снижается.
Регулирующий орган Великобритании разрешил использование препаратов Pfizer и AstraZeneca как бустерные прививки.
Об этом пишет The Guardian.
Кому именно будут предлагать бустерные дозы, будет решать Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI).
Отмечается, что министры хотят как можно скорее развернуть программу массовой вакцинации, чтобы предотвратить возможное увеличение случаев заражения коронавирусом, которое ожидаются этой осенью и зимой.
Напомним:
- Всемирная организация здравоохранения призвала страны отказаться от ревакцинации от COVID-19 до 2022 года из-за нехватки вакцин во всем мире.
- Также ВОЗ осудила богатые страны за накопление вакцин от COVID-19, заявив, что такие действия "удлиняют пандемии".
- Между тем США, которые призывают делать третью COVID-прививки через восемь месяцев после вакцинации, выступают против призыва к мораторию, указывая, что президент Джо Байден "обязан сделать все, что в наших силах, чтобы защитить людей в Соединенных Штатах".
- В свою очередь Агентство Евопейского Союза по инфекционным заболеваниям выпустило заявление, в котором подчеркнуло, что пока нет острой необходимости в прививке третьей дозой от коронавируса.