У Греції вперше політик вступив в одностатевий шлюб

У Греції очільник опозиційної партії SYRIZA Стефанос Касселакіс одружився зі своїм американським партнером Тайлером Макбетом на острові Крит.

Про це пише Balkan Insight.

Касселакіс і Макбет — перша відкрита пара ЛГБТК+ у грецькій політиці. Уперше вони одружилися в жовтні 2023 року в Нью-Йорку, але вирішили повторно побратися в Греції , коли це дозволило законодавство країни.

Святкування тривало майже тиждень — перед весіллям пара чотири дні розважала гостей.

Касселакіс у телевізійному інтервʼю у жовтні 2023 року заявив, що він та його партнер хотіли б мати двох дітей від сурогатної матері.

Нагадаємо, грецький парламент ухвалив закон про легалізацію одностатевих шлюбів. Греція стала першою православною країною, яка зробила таке.

Закон надає повні батьківські права одруженим одностатевим партнерам, які мають дітей. Водночас ЛГБТ-парам не можна ставати батьками за допомогою сурогатних матерів у Греції, оскільки цей варіант доступний лише жінкам, які не можуть мати дітей за станом здоровʼя.

Премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс написав, що закон "відображає сучасну Грецію – прогресивну та демократичну країну, пристрасно віддану європейським цінностям".

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