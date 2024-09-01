В Греции впервые политик вступил в однополый брак

В Греции глава оппозиционной партии SYRIZA Стефанос Касселакис женился на своем американском партнере Тайлере Макбете на острове Крит.

Об этом пишет Balkan Insight.

Касселакис и Макбет – первая открытая пара ЛГБТК+ в греческой политике. Впервые они поженились в октябре 2023 года в Нью-Йорке, но решили повторно обручиться в Греции, когда это позволило законодательство страны.

Празднование длилось почти неделю — перед свадьбой пара четыре дня развлекала гостей.

Касселакис в телевизионном интервью в октябре 2023 года заявил, что он и его партнер хотели бы иметь двоих детей от суррогатной матери.

Напомним, греческий парламент принял закон о легализации однополых браков. Греция стала первой православной страной, сделавшей такое.

Закон предоставляет полные родительские права женатым однополым партнерам, имеющим детей. В то же время, ЛГБТ-парам нельзя становиться родителями с помощью суррогатных матерей в Греции, поскольку этот вариант доступен только женщинам, которые не могут иметь детей по состоянию здоровья.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис написал, что закон "отражает современную Грецию – прогрессивную и демократическую страну, страстно отданную европейским ценностям".

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