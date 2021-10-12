У Канаді метеорит впав на подушку жінки, яка спала

Жінка прокинулася від сильного шуму.

У канадському місті Голден метеорит пробив дах приватного будинку і впав на подушку жінки, яка спала. Метеорит залишив дірку в стелі.

Про це повідомляє Victoria News.

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Рут Гамільтон розповіла, що прокинулася від сильного шуму і побачила, що на її подушці поруч з тим місцем, де зазвичай розміщена її голова, лежить камінь.

З жінкою все гаразд, вона не отримала жодних травм, однак сильно злякалася: "Я думала, хтось увірвався до мене в будинок або це був постріл. Усвідомивши, що це впав з неба метеорит, я відчула полегшення".

"Єдине, що мені тепер приходить у голову, так це те, що життя безцінне, і воно може обірватися в будь-який момент, навіть, якщо ви думаєте, що у своєму ліжку ви в безпеці", - зазначила Гамільтон.

Раніше повідомлялося, що у полі в Глостерширі (Велика Британія) знайдено давній метеорит, який може допомогти зрозуміти історію зародження життя. Його вік оцінюють у 4,6 млрд років.

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