В Канаде метеорит упал на подушку женщины, которая спала

Женщина проснулась от сильного шума.

В канадском городе Голден метеорит пробил крышу частного дома и упал на подушку женщины, которая спала. Метеорит оставил дыру в потолке.

Об этом сообщает Victoria News.

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Рут Гамильтон рассказала, что проснулась от сильного шума и увидела, что на ее подушке рядом с тем местом, где обычно размещена ее голова, лежит камень.

С женщиной все в порядке, она не получила никаких травм, однако сильно испугалась: "Я думала, кто-то ворвался ко мне в дом или это был выстрел. Осознав, что это упал с неба метеорит, я почувствовала облегчение".

"Единственное, что мне теперь приходит в голову, так это то, что жизнь бесценна, и она может оборваться в любой момент, даже если вы думаете, что в своей постели вы в безопасности", — отметила Гамильтон.

Ранее сообщалось, что в поле в Глостершире (Великобритания) найден давний метеорит, который может помочь понять историю зарождения жизни. Его возраст оценивается в 4,6 млрд лет.

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