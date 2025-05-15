У Катарі заявили, що не дарують літак Трампу — це "міжурядова угода"

Дональд Трамп / © Associated Press

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Прем’єр-міністр та міністр закордонних справ Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані заявив, що можливість передавання літака є не подарунком президенту США Дональду Трампу, а міжурядовою угодою.

Про це пише CNN.

«Це дуже проста міжурядова угода. Міністерство оборони Катару та Міністерство оборони США наразі обговорюють можливість передавання одного з наших літаків 747-8 для використання як Air Force One. Це питання перебуває на етапі юридичної експертизи», — уточнив він.

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Зі слів Аль Тані, «це угода між урядами, яка не має стосунку до окремих осіб — чи то з боку США, чи з боку Катару».

«Це дуже прозорий обмін між двома урядами», — додав він.

Аль Тані також спростував припущення, що Катар має на меті купити політичний вплив у США через цю угоду. Він нагадав про довгу історію партнерства між Катаром і США, зокрема у боротьбі з тероризмом та евакуації з Афганістану.

Нагадаємо, Дональд Трамп виступив на захист планів Білого дому прийняти від Катару розкішний літак, який використовуватимуть як президентський борт Air Force One.

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«Вони роблять нам подарунок», — сказав Трамп журналістам.

Речник Катару заявив, що було б «неточно» називати літак подарунком. Він сказав, що між двома країнами обговорюють передавання літака для «тимчасового використання».

Ця новина з’явилася на тлі того, що Трамп має відвідати Катар цього тижня в рамках своєї першої великої закордонної поїздки.

Речниця Білого дому Каролайн Левітт заявила в неділю, що «будь-який подарунок, наданий іноземним урядом, завжди приймається у повній відповідності до всіх чинних законів. Адміністрація президента Трампа прагне повної прозорості».

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Конституція США має положення, відоме як «клаузула» про винагороди, яке обмежує подарунки, які президенти США можуть приймати від іноземних урядів. Його розробили для того, щоб запобігти залежності лідерів від іноземних урядів.