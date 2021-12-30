У Москві напівгола ескортниця зарізала свого клієнта під час бійки

У Москві напівгола ескортниця зарізала свого клієнта під час бійки

26-річна дівчина вбила 48-річного чоловіка.

У Москві 26-річна дівчина, яка надає послуги ескорту, підозрюється у вбивстві свого клієнта.

Про це повідомляють росЗМІ.

Сусіди загиблого побачили у під'їзді напівроздягнену дівчину та викликали поліцію. В одній із квартир копи знайшли порізане тіло 48-річного чоловіка.

Дівчину, яка надає інтимні послуги за гроші, затримано. Вона розповіла, що познайомилася із загиблим в Інтернеті. Вони домовилися зустрітися у чоловіка вдома. Добряче випивши, вони стали сваритися. Згодом конфлікт переріс у бійку. Гостя схопилася за ніж і завдала чоловікові удару в живіт. Проте, за інформацією журналістів, на тілі вбитого було виявлено чотири глибокі поранення шиї, також удари були завдані в область плеча та вуха.

І загиблий, і підозрювана раніше були засуджені за наркотики.

Раніше на Буковині засудили молодика, який зґвалтував і перерізав горло пенсіонерці.

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