В Москве полуголая эскортница зарезала своего клиента во время драки

В Москве полуголая эскортница зарезала своего клиента во время драки

26-летняя девушка убила 48-летнего мужчину.

В Москве 26-летняя девушка, предоставляющая эскорт-услуги, подозревается в убийстве своего клиента.

Об этом сообщают росСМИ.

Соседи погибшего увидели в подъезде полураздетую девушку и вызвали полицию. В одной из квартир копы нашли изрезанное тело 48-летнего мужчины.

Девушку, которая оказывает интимные услуги за деньги, задержали. Она рассказала, что познакомилась с погибшим в Интернете. Они договорились встретиться у мужчины дома. Изрядно выпив, они стали ругаться. Вскоре конфликт перерос в драку. Гостья схватилась за нож и нанесла мужчине удар в живот. Однако, по информации журналистов, на теле убитого были обнаружены четыре глубоких ранения шеи, также удары были нанесены в область плеча и уха.

И погибший, и подозреваемая ранее были судимы за наркотики.

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