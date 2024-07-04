У Німеччині обстріляли штаб-квартиру партії Шольца

У німецькому місті Дрезден, столиці федеральної землі Саксонія, невідомі обстріляли штаб-квартиру Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), до якої належить канцлер Олаф Шольц.

Штаб-квартира СДПН у Саксонії, розташована в історичному центрі Дрездена поблизу місцевого парламенту, стала мішенню для невідомих нападників. Поліція виявила кульові отвори у вікнах на третьому поверсі будівлі ще наприкінці червня, проте інформація про інцидент стала відомою громадськості лише зараз.

Про це повідомляє BILD.

"Згідно з результатами розслідування, пошкодження могли бути завдані вогнепальною зброєю. Однак самі кулі поки що не знайдені", - повідомив BILD представник поліції Карстен Егер.

За інформацією правоохоронців, отвори в склі відповідають калібру близько п'яти міліметрів. Розслідування інциденту взяла на себе служба державної безпеки Німеччини.

"Сам факт, що наразі не можна виключити політичний мотив такого злочину, спонукав нас розглянути питання про вжиття додаткових заходів безпеки. Але зрозуміло одне: нас не залякати за жодних обставин", - сказав BILD лідер СДПН у Саксонії Хеннінг Гоманн.

На початку травня в Дрездені члени правоекстремістського угруповання Erblandrevolte напали на політика від СДПН Маттіаса Екке - він у цей час розклеював агітаційні плакати, присвячені виборам до Європейського парламенту. Екке доправили в лікарню з переломом очної ямки та вилиці. Поліція затримала нападників, зараз вони очікують суду.

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