На Львівщині ДПСУ викрила двох хабародавців з "цікавими" пропозиціями

Прикордонники Львівського загону виявили людей, які намагалися дати хабар. Дві спроби надання неправомірних коштів зафіксували 7 прикордонний Карпатський загін в пункті пропуску "Рава-Руська".

Про це пише західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Як зазначається, 75-річний іноземець запропонував прикордонникам 200 доларів США, а 30-річний тернополянин 500 гривень. Чоловіки намагалися вплинути на правові дії співробітників ДПСУ щодо пропуску через кордон.

"Державна прикордонна служба України має нульову толерантність до корупції. За фактами підкупу службових осіб – співробітники ВВВБ Держприкордонслужби поінформували представників Нацполіції", – йдеться у повідомленні.

Відповідальність за це правопорушення передбачена ст. 369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Нагадаємо, через проведення технічних робіт можливий сповільнений рух у пункті пропуску "Шегині", а також повідомляють про сповільнене оформлення у пунктах пропуску "Рава-Руська" та "Угринів".

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