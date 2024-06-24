У Німеччині відповіли, чи депортуватимуть безробітних біженців до України

Уряд Німеччини відкидає можливість депортації українських біженців, які не бажають працювати. Там наголошують: в Україні зараз небезпечно через масовані атаки Росії.

Про це пише n-tv.

Як наголосили у МЗС, російські збройні сили здійснюють свої атаки на всій території України у своїй агресивній війні, яка порушує міжнародне право. Російські атаки спрямовані зокрема на об'єкти електропостачання та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

"Наразі я не знаю, де в Україні буде безпечне місце", – заявив представник міністерства закордонних справ у Берліні.

Раніше німецький політик, голова земельної групи Християнсько-соціального союзу (ХСС) у бундестазі Александер Добріндт запропонував надсилати безробітних українців на батьківщину. На його думку, через два роки після початку війни, має застосовуватися принцип: розпочинати роботу в Німеччині або повертатися до безпечних районів Західної України.

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