У Німеччині відповіли, чи депортуватимуть безробітних біженців до України

Агресія РФ розповсюджується на всю територію України.
Уряд Німеччини відкидає можливість депортації українських біженців, які не бажають працювати. Там наголошують: в Україні зараз небезпечно через масовані атаки Росії.
Про це пише n-tv.
Як наголосили у МЗС, російські збройні сили здійснюють свої атаки на всій території України у своїй агресивній війні, яка порушує міжнародне право. Російські атаки спрямовані зокрема на об'єкти електропостачання та інші об'єкти цивільної інфраструктури.
"Наразі я не знаю, де в Україні буде безпечне місце", – заявив представник міністерства закордонних справ у Берліні.
Раніше німецький політик, голова земельної групи Християнсько-соціального союзу (ХСС) у бундестазі Александер Добріндт запропонував надсилати безробітних українців на батьківщину. На його думку, через два роки після початку війни, має застосовуватися принцип: розпочинати роботу в Німеччині або повертатися до безпечних районів Західної України.
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