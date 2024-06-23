Німецький політик запропонував висилати безробітних українців додому

Українців, які не працевлаштовані в Німеччині, запропонували відправити додому.

Німецький політик, голова земельної групи Християнсько-соціального союзу (ХСС) у бундестазі Александер Добріндт запропонував надсилати безробітних українців на батьківщину.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

"Зараз більш ніж через два роки після початку війни має діяти принцип: працевлаштування в Німеччині або повернення до безпечних районів Західної України", - сказав він.

Водночас його слова не знайшли підтримки серед представників інших партій. Так, заступник голови фракції соціал-демократів СДПН у бундестазі Дірк Візе сказав, що партія таким чином пропонує відправити українських жінок до небезпечного регіону, оскільки російські війська продовжують бити по всій території країни.

Співголова партії "Союз-90"/"Зелені" Омід Нуріпур заявив, що твердження про українців, які приїжджають до Німеччини задля отримання соціальної допомоги, не відповідають дійсності та спотворюють "жах війни Путіна".

Напередодні стало відомо, що протягом найближчих тижнів та місяців Німеччина надасть Україні третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, зенітні самохідні установки Gepard, а також ракети та боєприпаси.

Читайте також: