У Німеччині припинив діяльність "рупор Кремля" - телеканал RT DE

У Німеччині припинив роботу підрозділ російського пропагандистського телеканалу Russia Today - RT DE. Медіа вело мовлення з Москви німецькою мовою.

Про це повідомила голова пропагандистського телеканалу Дінара Токтосунова у Telegram.

Закриття RT DE пов'язане із санкціями, які Євросоюз запровадив проти Росії через повномасштабне вторгнення до України. Йдеться про дев'ятий пакет обмежень, який перекрив фінансування RT DE Productions.

Повідомлення про припинення діяльності з'явилося і на сайті телеканалу. У тексті йдеться про те, що рішення про припинення діяльності було пов'язане з "репресивними обмеженнями свободи преси та засобів масової інформації в ЄС", а також "величезним тиском з боку урядів, ЗМІ, корпорацій та інших осіб".

До слова, німецькомовний телеканал RT DE розпочав роботу 16 грудня 2021-го з трансляцією через супутник та Інтернет.

Нагадаємо, Канада запровадила санкції проти 38 фізичних та 16 юридичних осіб, пов'язаних з російськими медіа. До "чорного" списку увійшли державні пропагандистські медіа, серед яких "Россия сегодня", "РИА Новости", "ИноСМИ", "Украина.ру" тощо, а також представники шоу-бізнесу. Зокрема, санкції застосовані проти Олега Газманова, Поліни Гагаріної, Миколи Баскова, Діми Білана, Ірини Аллегрової, Михайла Галустяна тощо.

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