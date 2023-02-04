В Германии прекратил деятельность "рупор Кремля" — телеканал RT DE

В Германии приостановило работу подразделение российского пропагандистского телеканала Russia Today – RT DE. Медиа вещала из Москвы на немецком языке.

Об этом сообщила глава пропагандистского телеканала Динара Токтосунова в Telegram.

Закрытие RT DE связано с санкциями, которые Евросоюз ввел против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Речь идет о девятом пакете ограничений, перекрывшем финансирование RT DE Productions.

Сообщения о прекращении деятельности появилось и на сайте телеканала. В тексте говорится, что решение о прекращении деятельности было связано с "репрессивными ограничениями свободы прессы и средств массовой информации в ЕС", а также "огромным давлением со стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц".

К слову, немецкоязычный телеканал RT DE начал работу 16 декабря 2021 года с трансляцией через спутник и Интернет.

Напомним, Канада ввела санкции против 38 физических и 16 юридических лиц, связанных с российскими медиа. В "черный" список вошли государственные пропагандистские медиа, среди которых "Россия сегодня", "РИА Новости", "ИноСМИ", "Украина.ру" и т.д., а также представители шоу-бизнеса. В частности, санкции применены против Олега Газманова, Полины Гагариной, Николая Баскова, Димы Билана, Ирины Аллегровой, Михаила Галустяна.

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