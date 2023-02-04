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Полностью разрушена многоэтажка: россияне обстреляли центр Бахмута

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
501
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1 мин
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Полностью разрушена многоэтажка: россияне обстреляли центр Бахмута

Фото: Офис генерального прокурора

ВСУ продолжают удерживать город

Российские захватчики, в субботу, 4 февраля, нанесли удар по центральной части города Бахмут в Донецкой области. В результате атаки разрушена многоэтажка.

Об этом говорится на сторонах руководителя Бахмутской городской военной администрации Алексея Ревы.

"Ни в спокойный день. Россияне пытаются стереть Бахмут с лица земли", — говорится в сообщении.

Он опубликовал кадры многоэтажного дома в центре города, полностью выгорел после очередного удара армии РФ.

"Нас не сломать! Крепость Бахмут", — добавил Рева.

Добавим, что российская армия продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет большие потери.

ВСУ выиграли время для создания новых линий обороны, удерживая Бахмут.

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