Полностью разрушена многоэтажка: россияне обстреляли центр Бахмута

ВСУ продолжают удерживать город
Российские захватчики, в субботу, 4 февраля, нанесли удар по центральной части города Бахмут в Донецкой области. В результате атаки разрушена многоэтажка.
Об этом говорится на сторонах руководителя Бахмутской городской военной администрации Алексея Ревы.
"Ни в спокойный день. Россияне пытаются стереть Бахмут с лица земли", — говорится в сообщении.
Он опубликовал кадры многоэтажного дома в центре города, полностью выгорел после очередного удара армии РФ.
"Нас не сломать! Крепость Бахмут", — добавил Рева.
Добавим, что российская армия продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет большие потери.
ВСУ выиграли время для создания новых линий обороны, удерживая Бахмут.
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