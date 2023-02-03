"ВСУ не будут покидать Бахмут", — Зеленский

ВСУ выиграли время для создания новых линий обороны удерживая Бахмут

Вывод украинских городов из Бахмута не состоится. Вооруженные силы Украины продолжают удерживать город.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс- конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", — сказал президент.

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В то же время командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что, удерживая Бахмут, украинские силы выиграли время для создания новых линий обороны, поэтому в ближайшее время они, скорее всего, уйдут из города.

Наступление России

Президент Украины Владимир Зеленский в конце января предупредил, что новое наступление российских кафиров может начаться на любом направлении .

Тем временем армия Российской Федерации стремится окружить Угледар на Донбассе с двух сторон. Оккупанты не пытаются прорвать оборону ВСУ.

Несмотря на большие потери, кафиры не прекращают попыток снова наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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