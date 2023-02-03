"ЗСУ не відступатимуть з Бахмута", - Зеленський

ЗСУ виграли час для створення нових ліній оборони, утримуючи Бахмут.

Виведення українських сил з Бахмута не відбудеться. Збройні сили України продовжують утримувати місто.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

"Здавати Бахмут ніхто не буде. Боротимемося, скільки зможемо", - сказав президент.

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Водночас командувач Розвідувальним центром Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що утримуючи Бахмут, українські сили виграли час для створення нових ліній оборони, тому найближчим часом вони, найімовірніше, підуть із міста.

Наступ Росії

Президент України Володимир Зеленський наприкінці січня попередив, що новий наступ російських окупантів може початися на будь-якому напрямку.

Тим часом армія Російської Федераці прагне оточити Вугледар на Донеччині з двох сторін. Окупанти не намагаються прорвати оборону ЗСУ.

Попри великі втрати, окупанти не припиняють спроб знову наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках

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