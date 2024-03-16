У Німеччині тестують роботів-онуків для літніх людей: які результати

Мюнхенський стартап Navel Robotics випускає роботів для будинків, у яких проживають люди похилого віку. Згідно з ідеєю, розробка має замінювати онуків.

Про це пише Bild.

Що відомо про розробку

За словами автора розробки Клода Туссена, робот може встановити зоровий контакт і за виразом обличчя визначити, що відчуває інша людина. Він заснований на ШІ, тож може: розповідати анекдоти, слухати історії з життя та ставити запитання.

Наразі роботи Navel Robotics проходять тестування відразу в кількох будинках для людей похилого віку. Багатьом людям старшого віку такий собі дитина-робот, яка спілкується з ними, нагадує часи, коли їхні діти були маленькими. Жителі будинків залюбки знайомляться з роботом-онуком, який дуже милий і добре реагує на людей.

Після завершення випробувань Navel Robotics збираються запустити серійне виробництво роботів. Зазначається, що вони продаватимуться комплектом по двоє приблизно за 48 тисяч євро.

Нагадаємо, поліція Нью-Йорка відправила на пенсію нового робота.

Читайте також: