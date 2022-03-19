У Норвегії розбився військовий літак США: загинули 4 особи

Причина авіакатастрофи встановлюється.
Четверо американських солдатів загинули внаслідок авіакатастрофі на півночі Норвегії під час навчань НАТО Cold Response.
Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре у Twitter, передає AP News.
"З великим сумом ми отримали повідомлення, що четверо американських солдатів загинули в авіакатастрофі минулої ночі. Військовослужбовці брали участь у навчаннях НАТО Cold Response. Щиро співчуваємо сім’ям воїнів, рідним та службовцям їхньої частини", - написав він.
It is with great sadness we have recived the message that four American soldiers died in a plane crash last night. The soldiers participated in the NATO exercise Cold Response. Our deepest sympathies go to the soldiers' families, relatives and fellow soldiers in their unit.— Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) March 19, 2022
Причина авіакатастрофи встановлюється.
У збройних силах Норвегії повідомили, що це був літак V-22B Osprey, який належить Корпусу морської піхоти США.
"Поліція прибула до місця катастрофи приблизно о 01:30 за центральноєвропейським часом. На жаль, підтверджено, що всі четверо людей, які були на борту літака, загинули", - сказав Івар Бо Нільссон, керівник операції поліції Норланда.
Щорічні навчання НАТО в Норвегії не пов’язані з війною в Україні. Близько 30 000 військовослужбовців із 27 країн беруть участь у навчаннях Cold Response.
Навчання розпочалися 14 березня і мають закінчитися 1 квітня.
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