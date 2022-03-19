У Норвегії розбився військовий літак США: загинули 4 особи

Причина авіакатастрофи встановлюється.

Четверо американських солдатів загинули внаслідок авіакатастрофі на півночі Норвегії під час навчань НАТО Cold Response.

Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре у Twitter, передає AP News.

"З великим сумом ми отримали повідомлення, що четверо американських солдатів загинули в авіакатастрофі минулої ночі. Військовослужбовці брали участь у навчаннях НАТО Cold Response. Щиро співчуваємо сім’ям воїнів, рідним та службовцям їхньої частини", - написав він.

It is with great sadness we have recived the message that four American soldiers died in a plane crash last night. The soldiers participated in the NATO exercise Cold Response. Our deepest sympathies go to the soldiers' families, relatives and fellow soldiers in their unit. — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) March 19, 2022

Причина авіакатастрофи встановлюється.

У збройних силах Норвегії повідомили, що це був літак V-22B Osprey, який належить Корпусу морської піхоти США.

"Поліція прибула до місця катастрофи приблизно о 01:30 за центральноєвропейським часом. На жаль, підтверджено, що всі четверо людей, які були на борту літака, загинули", - сказав Івар Бо Нільссон, керівник операції поліції Норланда.

Щорічні навчання НАТО в Норвегії не пов’язані з війною в Україні. Близько 30 000 військовослужбовців із 27 країн беруть участь у навчаннях Cold Response.

Навчання розпочалися 14 березня і мають закінчитися 1 квітня.

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