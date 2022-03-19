В Норвегии разбился военный самолет США: погибли 4 человека

Причина авиакатастрофы устанавливается.

Четверо американских солдат погибли в результате авиакатастрофи на севере Норвегии во время учений НАТО Cold Response.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в Twitter, передает AP News.

"С большой печалью мы получили сообщение, что четверо американских солдат погибли в авиакатастрофе минувшей ночью. Военнослужащие принимали участие в учениях НАТО Cold Response. Искренне сочувствуем семьям воинов, родным и служащим в их части", — написал он.

Это с большой сепараторой, которая должна была пройти сообщение, що чотири американські салдати умерли в плане crash в последний день. Солдаты, находившиеся в НАТО, регулируются Cold Response. Ваши глубокие симпатии к волшебникам' родственникам, отношениям и нежным vojákам в их unit. — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) 19 марта 2022

Причина авиакатастрофы устанавливается.

В вооруженных силах Норвегии сообщили, что это был самолет V-22B Osprey, принадлежащий Корпусу морской пехоты США.

"Полиция прибыла к месту катастрофы примерно в 01:30 по центральноевропейскому времени. К сожалению, подтверждено, что все четверо находившихся на борту самолета погибли", — сказал Ивар Бо Нильссон, руководитель операции полиции Норланда.

Ежегодные учения НАТО в Норвегии не связаны с войной в Украине. Около 30 000 военнослужащих из 27 стран принимают участие в учениях Cold Response.

Обучение началось 14 марта и должно закончиться 1 апреля.

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