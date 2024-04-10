У Пентагоні оцінили тривалість загрози від Росії для США та Європи

У Пентагоні вважають, що Росія під владою Путіна упродовж багатьох років становитиме загрозу для США та європейських союзників. В американському оборонному відомстві заявили про необхідність стримувати російську агресію та підтримувати оборонні можливості України.

Про це йшлося у виступі помічниці міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селести Валлендер на слуханнях у Палаті представників, передає “Укрінформ”.

“Через одержимість Путіна Росія роками буде загрозою для безпеки Європи і США... Наша стратегічна мета в Україні полягає в тому, щоби після провалу Росії постала суверенна, незалежна, економічно життєздатна та демократична Україна, яка матиме засоби для стримування та захисту від подальшої агресії”,- наголосила представниця Пентагону.

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Валлендер закликала законодавців схвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням для України, оскільки без додаткової допомоги США у сфері безпеки російські агресори обстрілюють цивільні міста й критичну інфраструктуру по всій українській території та продовжують свій наступ на південному сході України.

Нагадаємо, через затримку допомоги Україні від США в українських системах протиповітряної оборони почали закінчуватися ракети для відбиття російських атак. Внаслідок чого деякі російські винищувачі можуть літати набагато ближче до лінії фронту та атакувати ракетами малої дальності.

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