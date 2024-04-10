В Пентагоне оценили продолжительность угрозы России для США и Европы

В Пентагоне считают, что Россия под властью Путина на протяжении многих лет будет представлять угрозу для США и европейских союзников. В американском оборонном ведомстве заявили о необходимости сдерживать российскую агрессию и поддерживать оборонные возможности Украины.

Об этом говорилось в выступлении помощницы министра обороны США по международной безопасности Селесты Валлендер на слушаниях в Палате представителей, передает "Укринформ".

“Из-за одержимости Путина Россия годами будет угрозой безопасности Европы и США... Наша стратегическая цель в Украине состоит в том, чтобы после провала России возникла суверенная, независимая, экономически жизнеспособная и демократическая Украина, которая будет иметь средства для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии”,- подчеркнула представительница Пентагона.

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Валлендер призвала законодателей одобрить законопроект с дополнительным финансированием для Украины, поскольку без дополнительной помощи США в сфере безопасности российские агрессоры обстреливают гражданские города и критическую инфраструктуру по всей украинской территории и продолжают свое наступление на юго-востоке Украины.

Напомним, из-за задержки помощи Украине от США в украинских системах противовоздушной обороны начали заканчиваться ракеты для отражения российских атак. В результате чего некоторые российские истребители могут летать гораздо ближе к линии фронта и атаковать ракетами малой дальности.

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