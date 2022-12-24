У Південній Африці вибухнув бензовоз – дев’ять людей загинуло, серед них діти (відео)

Вибух також призвів до пожежі у лікарні поруч.

Дев’ять людей загинули, інші отримали поранення після вибуху цистерни з паливом у місті Боксбург у Південній Африці в суботу вранці, 24 грудня. Серед загиблих семеро дорослих і двоє дітей.

Про це пише Republicworld.

Як пишуть ЗМІ, вибух стався за 100 метрів від Меморіального госпіталю Тамбо, де після цього також спалахнула пожежа.

Бензовоз застряг під мостом, водій, намагаючись проїхати під ним, пошкодив верхню частину даху. Машина спалахнула через тертя.

Багато постраждалих були госпіталізовані до відділення госпіталю, але пацієнтів довелося евакуювати, оскільки вибух спричинив обвал конструкції у госпіталі.

Бензовоз вибухнув саме тоді, коли надзвичайники намагалися погасити пожежу. Від вибуху постраждали пожежники.

#BREAKING: Numerous injuries reported after fuel tanker explodes⁰⁰#Boksburg | #SouthAfrica⁰

There was a huge explosion in Boksburg in South Africa as It’s believed a petrol tanker went under the bridge at Railway Street in Boksburg and scraped, leaked the fuel and exploded pic.twitter.com/p0f5858a2k — R A W S G L B A L (@RawsGlobal) December 24, 2022

Boksburg gas tanker explotion



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Numerous injuries reported after the fuel tanker explodes



Avoid Railway Road and Hospital Road

13-15 Hospital Rd pic.twitter.com/i0RPAux7b5 — News Live SA (@newslivesa) December 24, 2022

Нагадаємо, у Росії згорів будинок для людей похилого віку – загинуло 20 осіб.

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