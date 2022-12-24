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У Південній Африці вибухнув бензовоз – дев’ять людей загинуло, серед них діти (відео)

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публікації
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284
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У Південній Африці вибухнув бензовоз – дев’ять людей загинуло, серед них діти (відео)

Фото: скриншот з відео

Вибух також призвів до пожежі у лікарні поруч.

Дев’ять людей загинули, інші отримали поранення після вибуху цистерни з паливом у місті Боксбург у Південній Африці в суботу вранці, 24 грудня. Серед загиблих семеро дорослих і двоє дітей.   

Про це пише Republicworld.

Як пишуть ЗМІ, вибух стався за 100 метрів від Меморіального госпіталю Тамбо, де після цього також спалахнула пожежа. 

Бензовоз застряг під мостом, водій, намагаючись проїхати під ним, пошкодив верхню частину даху. Машина спалахнула через тертя.

Багато постраждалих були госпіталізовані до відділення госпіталю, але пацієнтів довелося евакуювати, оскільки вибух спричинив обвал конструкції у госпіталі.

Бензовоз вибухнув саме тоді, коли надзвичайники намагалися погасити пожежу. Від вибуху постраждали пожежники.

Нагадаємо, у Росії згорів будинок для людей похилого віку – загинуло 20 осіб.

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Дата публікації
Перегляди
284
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