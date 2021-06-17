У Польщі затримали контрабандистів, які поставляли зброю до України

Угруповання незаконно постачало зброю зі Словаччини до Польщі, Росії та України.

Польська прикордонна служба разом з Агентством внутрішньої безпеки і поліцією за підтримки Європолу затримали групу контрабандистів. Зловмисники постачали зброю до України.

Про це інформує сайт Європолу.

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Правоохоронці затримали 12 громадян Польщі віком від 32 до 60 років, яких підозрюють у незаконних поставках. Угруповання незаконно постачало зброю зі Словаччини до Польщі, Росії та України.

Під час обшуків конфіскували 96 одиниць вогнепальної зброї: револьвери, пістолети, автоматичні гвинтівки і ручні кулемети. Також було вилучено кілька тисяч патронів різного калібру та ручну гранату.

Європол

Крім того, під час обшуків правоохоронці виявили понад 50 тис. євро готівки, 14 рослин марихуани і амфетамін.

Цю операцію провели у межах масштабного розслідування, яким польські правоохоронці займаються уже два роки. Всього було затримано 15 осіб: 9 громадян України, 1 громадянин Росії і 5 поляків.

Нагадаємо, що нетверезий українець у Польщі викрав BMW і тікав від поліції на прострелених колесах.

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